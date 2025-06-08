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موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية والقناة الناقلة

10:45 ص الأحد 08 يونيو 2025
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    حمدي فتحي من مران الأهلي في ميامي
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    محمد الشناوي من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 6 صورة
    أفشة من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 6 صورة
    من مران الأهلي في ميامي
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    محمد هاني من مران الأهلي في ميامي
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أولى مبارياته ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

يواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي وديا، في الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتعد مباراة الأهلي وباتشوكا أول اختبار للمدير الفني الجديد للفريق الإسباني خوسيه ريبيرو، وقبل لقاء افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي الأمريكي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا الودية، على شبكة قنوات أون سبوت المصرية، التي أعلنت بث اللقاء عبر قناة أون سبورت 1، ويعلق التونسي رؤوف خليف على اللقاء.

ويغيب عن صفوف الأهلي 3 لاعبين وهم، إمام عاشور الذي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، أحمد مصطفى زيزو لعدم الجاهزية ووسام أبو علي الذي لم ينضم إلى معسكر الأحمر حتى الآن.

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