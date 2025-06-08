موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أولى مبارياته ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

يواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي وديا، في الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتعد مباراة الأهلي وباتشوكا أول اختبار للمدير الفني الجديد للفريق الإسباني خوسيه ريبيرو، وقبل لقاء افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي الأمريكي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا الودية، على شبكة قنوات أون سبوت المصرية، التي أعلنت بث اللقاء عبر قناة أون سبورت 1، ويعلق التونسي رؤوف خليف على اللقاء.

ويغيب عن صفوف الأهلي 3 لاعبين وهم، إمام عاشور الذي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، أحمد مصطفى زيزو لعدم الجاهزية ووسام أبو علي الذي لم ينضم إلى معسكر الأحمر حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

بينهم معلول.. أكثر 10 لاعبين من الأهلي مشاركة في كأس العالم

الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي أمام باتشوكا.. ومواجهة إنتر ميامي في مونديال الأندية