

كتب - يوسف محمد:

تحدث قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي، عن مباراة فريقه الودية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره باتشوكا اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، قبل بداية المباراة: "مباراة اليوم أمام باتشوكا تعد استعداد مهم وقوي قبل خوض المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي".

وأضاف: "النادي نجح في استقدام العديد من اللاعبين المميزين، لدعم صفوفه في الفترة المقبلة بشكل قوي، بخلاف اللاعبين الجدد الفريق يمتلك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين شاركوا في العديد من النسخ السابقة لبطولة كأس العالم للأندية".

وتابع: "أي لاعب جديد ينضم إلى النادي الأهلي يدخل في المنظومة بشكل سريع، لأن اللاعبين الكبار في الفريق يحرصون على الحديث والتواصل باستمرار مع اللاعبين الجدد".

وأوضح: "إنتر ميامي يمتلك العديد من اللاعبين الكبار، لكن النادي الأهلي أيضًا فريق كبير وفخورون بأن تتواجد صور لاعبينا بجوار صور نجوم كبار مثل ميسي في افتتاح البطولة".

وقال: "نسعى لتحقيق الفوز على إنتر ميامي في افتتاح مباريات الفريق بالبطولة، لأنه سيكون له الدور الأكبر في مشوارنا خلال البطولة".

يذكر أن النادي الأهلي يخوض مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 15 يونيو المقبل أمام إنتر ميامي، على ستاد "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.