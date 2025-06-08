خوسيه ريفيرو: مباراة باتشوكا فرصة للتعرف على اللاعبين



كتب- يوسف محمد:

أكد الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لخوض مباراة باتشوكا المكسيكي الودية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ريفيرو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة باتشوكا مهمة بالنسبة لنا، نسعى لاستغلالها بأفضل صورة ممكنة استعدادا لمونديال الأندية، بشكل خاص مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي، فرصة للتعرف على اللاعبين على أرض الواقع".

أضاف: "أسعى للتعرف على قدرات اللاعبين بشكل كبير في الفترة الحالية، لكن لم نستقر على التشكيل النهائي للفريق في الفترة المقبلة، خاصة أننا جاءنا إلى الفريق منذ فترة قصيرة".

تابع: "سوف نعمل على كل مباراة بشكل منفرد في البطولة، للوصول إلى الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه، خاصة أن أي فريق يشارك في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم، يكون هدفه تحقيق أفضل النتائج".

وأوضح: "الفوز بمباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم للأندية، سيكون لها دور كبير في منح اللاعبين دوافع للاستمرار بشكل مميز في المنافسة وتحقيق نتائج مميزة".

وتابع: "جئنا إلى هنا بهدف المنافسة على البطولة، تقديم أفضل المستويات وسوف نضيف بعض التفاصيل الجديدة في الفريق قبل انطلاق البطولة، للوصول إلى أفضل شكل".

يذكر أن النادي الأهلي، يلاقي نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم الأحد وديا، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.