رسمياً.. جمال بلماضي يعود لقيادة الدحيل القطري

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده رسمياً مع المدرب الجزائري جمال بلماضي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل، خلفًا للفرنسي كريستوف جالتييه الذي غادر مع نهاية الموسم المنقضي.

وتُعد هذه الولاية الثالثة لـ بلماضي مع الدحيل، إذ سبق له تدريب الفريق في فترتين سابقتين خلال مواسم 2010لـ2012 و2015لـ2018، حقق خلالهما نأربع بطولات دوري، ولقبين في كأس الأمير، ولقب في كأس قطر.

والجدير بالذكر أن آخر محطات بلماضي التدريبية كانت رفقة منتخب بلاده، واستمرت ست سنوات وتوج خلالها بكأس أمم إفريقيا 2019.

وفي سياق متصل، أنهى الفريق الكروي بنادي الدحيل منافسات الموسم المنقضي من بطولة الدوري القطري في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر السد.