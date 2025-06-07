مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

اندورا

0 1
19:00

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فنلندا

0 2
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

0 0
21:45

صربيا

جميع المباريات

إعلان

رسمياً.. جمال بلماضي يعود لقيادة الدحيل القطري

10:32 م السبت 07 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جمال بلماضي
  • عرض 7 صورة
    مدرب منتخب قطر الجزائري جمال بلماضي
  • عرض 7 صورة
    الجزائري جمال بلماضي مدرباً للمنتخب القطري
  • عرض 7 صورة
    جمال بلماضي
  • عرض 7 صورة
    جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر
  • عرض 7 صورة
    جمال بلماضي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده رسمياً مع المدرب الجزائري جمال بلماضي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل، خلفًا للفرنسي كريستوف جالتييه الذي غادر مع نهاية الموسم المنقضي.

وتُعد هذه الولاية الثالثة لـ بلماضي مع الدحيل، إذ سبق له تدريب الفريق في فترتين سابقتين خلال مواسم 2010لـ2012 و2015لـ2018، حقق خلالهما نأربع بطولات دوري، ولقبين في كأس الأمير، ولقب في كأس قطر.

والجدير بالذكر أن آخر محطات بلماضي التدريبية كانت رفقة منتخب بلاده، واستمرت ست سنوات وتوج خلالها بكأس أمم إفريقيا 2019.

وفي سياق متصل، أنهى الفريق الكروي بنادي الدحيل منافسات الموسم المنقضي من بطولة الدوري القطري في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر السد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جمال بلماضي الدحيل القطري الدوري القطري منتخب الجزائر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان