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"لا حياد وهزعل لو مش تالتة شمال".. وصايا تركي آل الشيخ لـ إبراهيم فايق قبل تغطية مونديال الأندية

10:21 م السبت 07 يونيو 2025

المستشار تركي آل الشيخ

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كتب - نهى خورشيد

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدد من النصائح والوصايا إلى الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق" عبر إم بي سي مصر قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية كأس العالم للأندية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" حبيبنا كابتن هيما، بعد أيام هتكون في أمريكا إن شاءالله لتغطية البطولة، وصيتي لك لا حياد لا حياد".

وصايا تركي آل الشيخ لـ إبراهيم فايق قبل تغطية مونديال الأندية_Easy-Resize.com

وأضاف:"الوصية الثانية مهم تجيب ناس تفتح النفس ومحبوبة وغيرحيادية، مش معقول تجبرني يا هيما أشوف تغطية مضروبة وحيادية".

وتابع حديثه:"متقفليش من المتابعة، والله الله بكابتن سيد وبركات وشباب التحليل اللي معاك والجنرال مدحت شلبي وفارس عوض، هزعل لو ماشفتكش وضيوفك بالتيشيرت، الاستديو ثالثة شمال"، وأضاف مازحًا: "إحنا صيف وحر ومش ناقصينك".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فاريقاً.

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