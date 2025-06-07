قناة مجانية وغيابات.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وباتشوكا

كتب - محمد القرش:

بدأ معسكر النادي الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويترقب كل مشجعي النادي الأهلي مواجهة فريقهم ضد باتشوكا التي تقام وديا، استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

تقام مباراة المارد الأحمر ضد نظيره المكسيكي في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل (بداية يوم الاثنين 9 يونيو)، على ملعب نيو فورت لودردال.

ويقود خوسيه ريبيرو المارد الأحمر لأول مرة، بعد توليه القيادة الفنية خلفا للمدرب السويسري مارسيل كولر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

وأعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" المصرية عن نقل لقاء الأهلي وباتشوكا، حيث يبث اللقاء عبر قناة أون سبورت 1.

معلق مباراة الأهلي وباتشوكا

ومن المقرر أن تُنقل المباراة المرتقبة بتعليق صوتي للتونسي رؤوف خليف، بعدما علق على لقاء الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

غيابات الأهلي عن مباراة باتشوكا

ويغيب عن المارد الأحمر 3 لاعبين في ودية باتشوكا، حيث اشتكى إمام عاشور من إجهاد خفيف في العضلة الضامة.

وعدم جاهزية أحمد مصطفى زيزو لخوض اللقاء، نظرا لابتعاده عن المواجهات خلال الفترة الماضية.

ولم ينضم وسام أبو علي حتى الآن لمعسكر الأهلي، بسبب خوض مباراة فلسطين ضد عمان يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مجموعة الأهلي في كأس العالم

المجموعة الأولى: إنتر ميامي الأمريكي - بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي

مجموعة باتشوكا في كأس العالم

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - سالزبورج النمساوي.

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