فرق متأهلة ومجموعات نارية.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرِش:

ستقام النسخة الأولى من بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "كأس العالم للأندية" الجديدة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وسيشارك في البطولة 32 ناديًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكونكاكاف، وأمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الفرق المتأهلة لكأس العالم 2025

الأهلي (مصر)

الوداد (المغرب)

الترجي (تونس)

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

الهلال (السعودية)

أوراوا ريد دايموندز (اليابان)

العين (الإمارات العربية المتحدة)

أولسان (كوريا الجنوبية)

تشيلسي (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

بورتو (البرتغال)

بنفيكا (البرتغال)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

سالزبورغ (النمسا)

مونتيري (المكسيك)

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

باتشوكا (المكسيك)

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

بالميراس (البرازيل)

فلامنجو (البرازيل)

فلومينينسي (البرازيل)

بوتافوغو (البرازيل)

ريفر بليت (الأرجنتين)

بوكا جونيورز (الأرجنتين)

إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)

لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية)

مجموعات كأس العالم للأندية

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل.

المجموعة الثالثة: نادي بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا.

المجموعة الرابعة: فلامنجو - الترجي - تشيلسي - لوس أنجلوس.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا - مونتيري - إنتر ميلان.

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بوروسيا دورتموند - أولسان - ماميلودي صن داونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - سالزبورج.

الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2025

ملعب مرسيدس بنز - أتلانتا، جورجيا

ملعب TQL - سينسيناتي، أوهايو

ملعب بنك أمريكا - شارلوت، كارولاينا الشمالية

ملعب روز بول - لوس أنجلوس، كاليفورنيا

ملعب هارد روك - ميامي، فلوريدا

حديقة جيوديس - ناشفيل، تينيسي

ملعب ميتلايف – نيويورك، نيوجيرسي

ملعب كامبينغ وورلد - أورلاندو، فلوريدا

ملعب إنتر آند كو - أورلاندو، فلوريدا

ملعب لينكولن المالي - فيلادلفيا، بنسلفانيا

ملعب لومن – سياتل، واشنطن

ملعب أودي – واشنطن العاصمة

نظام كأس العالم للأندية

مرحلة مجموعات تتكون من ثماني مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق تلعب بنظام الدوري من مباراة واحدة.

يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.

مرحلة خروج المغلوب المباشرة من دور الـ16 إلى النهائي بمباراة واحدة.

لا يوجد مباراة لتحديد المركز الثالث.