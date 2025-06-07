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زيزو يصل أمريكا للانضمام لبعثة الأهلي بكأس العالم

05:39 م السبت 07 يونيو 2025
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    زيزو يصل مطار القاهرة
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    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 10 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 10 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (2)
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    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs
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    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (4)
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كتب - محمد القرش:

وصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن زيزو وصل أمريكا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت.

وأنهى المارد الأحمر مرانه الثاني الذي أقيم على ملعب جامعة نوفا، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

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