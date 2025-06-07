سنقدم كل ما لدينا.. حسين الشحات يتحدث عن مواجهة ميسي

كتبت-هند عواد:

تحدث حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025، بنسختها الجديدة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وقال الشحات في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الأهلي ليس غريبا على أجواء كأس العالم للأندية، والجميع في حالة ترقب، من أجل تقديم عروض قوية وكتابة تاريخ جديد، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة مع بطولة كأس العالم للأندية، بسبب المشاركات أتمنى أن يكون التوفيق حليفا للفريق، وأن يذهب لأبعد نقطة ممكنة بالبطولة".

وأضاف: "على الصعيد الشخصي أنا فخور بوجودي في هذه البطولة، وأتمنى بشكل عام أن نقدم المطلوب، وآمل أن أسهم مع زملائي في الفوز بكل المباريات وكل البطولات بشكل عام، وبالتأكيد المشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية أمر في غاية الأهمية للنادي وللاعبين، بعد موسم صعب للغاية، إلى جانب ما قدمناه خلال السنوات الماضية من الفوز ببطولات إفريقيا والبطولات المحلية وكان مهما أن نكون في هذه النسخة الاستثنائية".

وأشار الشحات إلى أن ليونيل ميسي من أفضل اللاعبين عبر التاريخ إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال: "المباراة الافتتاحية ستكون صعبة على الجميع، واللاعبين سيقدمون كل ما لديهم من أجل الفوز خلال هذه المواجهة".

واختتم موجها رسالة للجماهير: "ننتظركم في المدرجات ونتمنى أن تستمر مساندتكم لنا كما تعودنا منكم، وبإذن الله نسعد جميعا بالفوز بالمباريات والبطولات على حد السواء".

اقرأ أيضًا:

حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب

"إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو