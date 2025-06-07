ضربة للأهلي في معسكر ميامي بإصابة نجم الفريق

كتب-مصراوي:

تعرض النادي الأهلي لضربة في معسكر الفريق بميامي الأمريكية، في إطار مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وقال مصدر مطلع بالنادي الأهلي لمصراوي: "إمام عاشور تعرض للإصابة بإجهاد خفيف في العضلة الضامة، إلا أن هذه الإصابة لا تمثل قلقلا".

وأضاف: "إمام عاشور سيكون جاهزا خلال يومين ليشارك في المران بشكل طبيعي، إلا أنه لن يخوض المباراة الودية ضد باتشوكا".

ويواجه الأهلي نظيره باتشوكا وديا، في الثانية عشر منتصف ليل اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي الأمريكي.

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