موعد وصول زيزو إلى بعثة الأهلي في ميامي

كتبت-هند عواد:

يتبقى لاعبان على اكتمال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

والتحق المالي أليو ديانج لاعب الأهلي إلى معسكر الفريق بميامي صباح اليوم السبت، على أن يلتحق به الثنائي أحمد سيد زيزو أحدث صفقات الفريق والفلسطيني وسام أبو علي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وأعلن الأهلي التعاقد مع زيزو في صفقة انتقال حر، صباح أمس الجمعة، وغادر اللاعب القاهرة مساء أمس، ووصل فجر اليوم السبت إلى مطار دبي "ترانزيت"، واستكمل رحلته قبل 9 ساعات إلى ميامي الأمريكية.

وهكذا يتبقى نحو 5 ساعات على وصول زيزو إلى بعثة الأهلي، إذ أن الرحلة من مطار دبي إلى مطار ميامي الدولي تستغرق 15 ساعات و50 دقيقة، وفقا لموقع "تريب دوت كوم".

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