مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

مالطة

- -
19:00

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
21:45

صربيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فنلندا

- -
21:45

هولندا

جميع المباريات

إعلان

موعد وصول زيزو إلى بعثة الأهلي في ميامي

01:28 م السبت 07 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زيزو يصل مطار دبي
  • عرض 11 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
  • عرض 11 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (3)
  • عرض 11 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (1)
  • عرض 11 صورة
    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (4)
  • عرض 11 صورة
    احمد السيد زيزو
  • عرض 11 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (1)
  • عرض 11 صورة
    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs
  • عرض 11 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يتبقى لاعبان على اكتمال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

والتحق المالي أليو ديانج لاعب الأهلي إلى معسكر الفريق بميامي صباح اليوم السبت، على أن يلتحق به الثنائي أحمد سيد زيزو أحدث صفقات الفريق والفلسطيني وسام أبو علي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وأعلن الأهلي التعاقد مع زيزو في صفقة انتقال حر، صباح أمس الجمعة، وغادر اللاعب القاهرة مساء أمس، ووصل فجر اليوم السبت إلى مطار دبي "ترانزيت"، واستكمل رحلته قبل 9 ساعات إلى ميامي الأمريكية.

وهكذا يتبقى نحو 5 ساعات على وصول زيزو إلى بعثة الأهلي، إذ أن الرحلة من مطار دبي إلى مطار ميامي الدولي تستغرق 15 ساعات و50 دقيقة، وفقا لموقع "تريب دوت كوم".

اقرأ أيضًا:

حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب

"إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي موعد وصول زيزو إلى ميامي موعد انضمام زيزو لمعسكر الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان