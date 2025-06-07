محمد هاني عن لقاء إنتر ميامي: "نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية"

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مشاركته في كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة، التي تضم 32 فريقا وتقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد هاني عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "بطولة كأس العالم للأندية لها مكانة كبيرة جدًّا عندي، هي واحدة من أقرب البطولات لقلبي، وشرفت بالمشاركة فيها خمس مرات، وهذا بحد ذاته شرف كبير لأي لاعب، هناك لحظات لا تُنسى، منها إحراز هدفي في مرمى مونتيري، والفوز يومها بهدف دون رد، وكنت فخورًا وقتها أنني ساهمت في فوز مهم رغم غياب عدد من زملائي الدوليين، وكانت مباراة استثنائية".

وأضاف: "جيلنا نجح في حصد ثلاث ميداليات برونزية، وهذا إنجاز كبير في تاريخ النادي الأهلي، خاصة أن عددًا قليلًا من الأجيال شارك في البطولة وحقق هذا الكم من النجاحات. خضنا مواجهات قوية أمام فرق بحجم بايرن ميونيخ وريال مدريد، ورغم صعوبة المواجهات، لكن كانت تجارب مميزة زادتنا خبرات، وأظهرت لنا ما تعنيه هذه البطولة على المستوى العالمي".

وأوضح: "تألقي في بطولات كأس العالم؟ لا يوجد سر معين.. نحن نؤدي عملنا بكل اجتهاد وجدية في كل بطولة، ولكن بطولة كأس العالم للأندية لها طابع خاص، وتنظيمها دائمًا ما يكون رائعًا، والاستادات وأجواء المباريات تساعد أي لاعب على تقديم أفضل ما لديه.. أشعر أنني محظوظ بمشاركتي في هذه البطولة مرات عديدة، وهذا إنجاز شخصي مهم في مسيرتي، وحاليا أغلقنا صفحة الدوري بعد مجهود كبير في المباريات الست الأخيرة، وبدأنا التركيز على كأس العالم للأندية.. نعلم أننا نواجه فرقًا على أعلى مستوى، ولاعبين عالميين، لكن هذا الجيل من اللاعبين أصبح يمتلك من الخبرات ما يجعله جاهزًا للتحديات القوية".

وواصل: "أتمنى أن أقدم مستوى يليق بي وباسم النادي الأهلي، وأن أكون عنصرًا مساهمًا في تحقيق نتائج إيجابية.. أطمح أن أترك بصمة قوية وذكرى طيبة في هذه النسخة، وأن أسهم مع زملائي في مشوار ناجح يليق بجماهيرنا الكبيرة، نحن نتعامل مع البطولة مرحلة بمرحلة، ومباراة بمباراة.. النسخة الحالية أصعب من النسخ السابقة بسبب زيادة عدد الفرق وقوة المنافسة، لكن لدينا طموح كبير في تحقيق إنجاز جديد، وسنقاتل بكل ما نملك من أجل ذلك".

وشدد: "مباراة إنتر ميامي هي مباراة كبيرة بكل تأكيد، نواجه فريقًا يضم لاعبين من الطراز العالمي على رأسهم ليونيل ميسي، لكننا أيضًا سبق أن لعبنا أمام فرق تضم كبار نجوم العالم، وقدمنا مستويات قوية.. هذا الجيل يملك الثقة والطموح، ويثق في قدراته، ونؤمن بأننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، وأعتز كثيرًا بثقة جماهير الأهلي بي، سواء داخل الملعب أو في مواقف مختلفة مثل تجديد التعاقد.. أحاول دائمًا أن أكون على قدر المسئولية، وأترك صورة طيبة تعبر عن لاعب تربى داخل جدران هذا الكيان الكبير".

واختتم محمد هاني: "شكرًا من القلب على دعمكم لنا طوال الفترة الماضية، وثقتكم في قدرتنا على الفوز بالدوري رغم أن البطولة كانت تبدو بعيدة.. دعمكم هو سر تفوقنا، وأتمنى أن تواصلوا المساندة في كأس العالم للأندية.. نحن نعدكم أن نقدم أقصى ما لدينا، ونسعى لأن تظلوا فخورين بكونكم أهلاوية، وبالفريق الذي يمثل هذا الكيان العظيم أمام العالم".

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