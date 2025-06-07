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الحمل البدني.. كواليس مران الأهلي الثاني في معسكر ميامي (فيديو)

11:00 ص السبت 07 يونيو 2025
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  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس من مران الأهلي في ميامي
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    خالد مرتجي من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 9 صورة
    محمد الشناوي من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 9 صورة
    بن شرقي وإمام عاشور من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 9 صورة
    من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 9 صورة
    محمد هاني من مران الأهلي في ميامي
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    تريزيجيه من مران الأهلي في ميامي
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    حمدي فتحي من مران الأهلي في ميامي
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كتبت-هند عواد:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني، في معسكر ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أقيم على ملعب "جامعة نوفا".

وعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية المهمة لتطبيقها.

وأجرى لاعبو الأهلي بعض الفقرات البدنية تحت قيادة ميجيل بيبيير، في إطار خطة الجهاز الفني في زيادة الأحمال البدنية، للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

فيما قاد خوان خوسيه مدرب الحراس مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، ومصطفى مخلوف.

وانطلق معسكر الأهلي في ميامي الأمريكية، قبل يومين، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري ضد فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

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