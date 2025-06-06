بعد الانضمام للأهلي.. موعد أول مباراة رسمية لزيزو مع الفريق

كتب - محمد القرش:

أصبح أحمد مصطفى زيزو لاعبا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعقد يمتد حتى 4 مواسم، قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويحق لزيزو المشاركة مع النادي الأهلي في المباريات الرسمية المقبلة، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم بمباراة نهائي كأس مصر 2024/25.

موعد أول مباراة رسمية لزيزو مع الأهلي

ومن المتوقع أن يشارك زيزو مع المارد الأحمر في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب هارد روك.

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