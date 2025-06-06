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استعدادا لمباراة الافتتاح.. موعد تدريب الأهلي الثاني في أمريكا

06:23 م الجمعة 06 يونيو 2025

مران الأهلي في أمريكا

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المران الثاني في الخامسة عصر اليوم بتوقيت أمريكا (الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة) على ملعب جامعة نوفا، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول مساء الخميس، بعد وصول البعثة إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية.

وحرص خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال المران الأول بالأمس، وطالب لاعبيه بالتركيز وبذل قصارى جهدهم خلال الفترة الجارية من أجل تقديم مستوى قوي خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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