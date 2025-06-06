هل تصيب لعنة القميص رقم 9 صفقة تشيلسي الجديدة؟

كتبت-هند عواد:

يرتدي الإنجليزي ليام ديلاب القميص "الملعون" مع تشيلسي، بعد انتقاله إلى الفريق مقابل 30 مليون جنيه، مما يثير القلق بالنسبة للمشجعين بشأن تكرار مصير فرناندو توريس أو روميلو لوكاكو.

وأصبح ليام ديلاب صاحب الـ22 عامًا، ثاني صفقة يبرمها إنزو ماريسكا هذا الصيف بعد داريو إيسوجو، ويرتدي الأول القميص رقم 9، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وأكد تشيلسي أن ديلاب سيرتدي القميص رقم 9، الذي لم يكن محظوظًا لسلسلة من مهاجمي تشيلسي على مر السنين.

وكان بيير إيميريك أوباميانج آخر لاعب ارتدى هذا القميص "المُلعون"، وذلك لفترة قصيرة في عام 2023.

وارتدى روميلو لوكاكو نفس القميص، عندما عاد إلى تشيلسي في 2021، مقابل 98 مليون جنيه إسترليني، ورحل بعدها اللاعب إلى نابولي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

لكن عودة لوكاكو إلى ستامفورد بريدج لم تكن مثالية، إذ أنه بعدما بدأ بشكل إيجابي، فقد مكانه في التشكيل الأساسي وقضى مواسم متتالية معارا إلى إنتر وروما في إيطاليا.

وكان تامي أبراهام من بين أبرز لاعبي أكاديمية مانشستر يونايتد الذي ارتدى القميص رقم 9 لفترة قصيرة في تشيلسي، لكن أبرز من ارتداه قبله كان جونزالو هيجواين الذي انضم إلى النادي كواحد من أبرز المهاجمين في أوروبا ورحل بعدها بعد تراجع مستواه.

قبل ذلك، كان ألفارو موراتا صاحب القميص رقم 9 الثالث عشر في تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفي موسمه الأول، سجل موراتا 15 هدفًا فقط في جميع المسابقات.

وفي موسمه الثاني مع النادي، سجل تسعة أهداف فقط قبل أن يعود إلى مدريد بعد 12 عامًا، وينضم إلى النادي على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا.

وبعد أن عانى من أجل إثبات جدارته في تشيلسي، وقع موراتا بشكل دائم مع أتلتيكو في يوليو 2020.

وكان على فرناندو توريس أيضًا أن يتعامل مع رسوم انتقال قياسية بريطانية آنذاك بلغت 50 مليون جنيه إسترليني عندما انضم إلى البلوز في عام 2011 بعد حصوله على خدماته بشكل مذهل من ليفربول.

وعند الحديث عن لعنة القميص رقم 9 في تشيلسي، غالبًا ما يكون اسم توريس هو أول ما يُذكر، إذ أنه سجل هدفه الأول مع الفريق بعد 903 دقائق دون تسجيل أي هدف مع ناديه الجديد، ولم يتحسن الوضع بعد ذلك.

وفي موسم 2011-2012، لم يُسجل أي هدف في 24 مباراة، لينهي الموسم بستة أهداف في الدوري، ثم سجل ثمانية أهداف في العام التالي، وخمسة في العام الذي تلاه. وبعدها انتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة عامين.

بين موراتا وتوريس جاء راداميل فالكاو، الذي سجل هدفًا واحدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما شارك في 10 مباريات في المسابقة بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة غير متوقعة.. هل طلب زيزو المشاركة في نهائي الكأس؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة