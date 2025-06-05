لامين ضد مبابي.. تشكيل إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
كتب - محمد القرش:
يلاقي منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي اليوم الخميس، ضمن مواجهات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024/25.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب مرسيدس بنز أرينا.
تشكيل إسبانيا
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: بيدرو بورو - لي نورماند - هويسين - كوكوريلا.
خط الوسط: ميرينو - زوبيميندي - بيدري.
خط الهجوم: لامين يامال - أويارزابال - ويليامز.
تشكيل فرنسا
حراسة المرمى: ماينان.
خط الدفاع: كالولو - موناتي - لونجليه - ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: كونيه - رابيو - أوليس.
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - مبابي - دوي.
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