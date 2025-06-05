كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي اليوم الخميس، ضمن مواجهات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024/25.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب مرسيدس بنز أرينا.

تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو - لي نورماند - هويسين - كوكوريلا.

خط الوسط: ميرينو - زوبيميندي - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال - أويارزابال - ويليامز.

تشكيل فرنسا

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالولو - موناتي - لونجليه - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كونيه - رابيو - أوليس.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - مبابي - دوي.