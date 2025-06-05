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أحدهم يعود للأهلي.. قطر القطري يوجه الشكر لـ 4 لاعبين

06:37 م الخميس 05 يونيو 2025

فريق قطر القطري

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كتب - محمد القرش:

وجه مجلس إدارة نادي قطر القطري الشكر للاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد عبد القادر، بعد انتهاء فترة إعارته.

كما وجه النادي الشكر للعديد من اللاعبين بينهم المدافع المغربي بدر بانون وبيرسي تاو وبن مالانجو، بجانب خافيير مارتينيز.

ومن المقرر أن يعود عبد القادر لصفوف نادي الأهلي بعدما انتهت فترة إعارته للنادي القطري، حيث بدأت منذ الانتقالات الصيفية لعام 2024.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

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