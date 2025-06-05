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ما سبب تخلف ثنائي الأهلي عن بعثة كأس العالم للأندية؟

06:17 م الخميس 05 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل، استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت البعثة غياب المارد الأحمر، وسام أبو علي وأليو ديانج، بسبب ارتباطهم بمنتخباتهم الوطنية فلسطين ومالي.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن ديانج ووسام سوف ينضمان من معسكرات منتخب بلادهما إلى أمريكا بحد اقصي الجمعة أو السبت.

وتواجد 25 لاعبا في بعثة النادي الأهلي التي وصلت مطار ميامي اليوم الخميس، حيث جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد سيحا.

الدفاع: ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يحيى عطية الله - كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: نيتس جراديشار.

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