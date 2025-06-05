كتب - يوسف محمد:

أنهى نادي مان سيتي الإنجليزي، اتفاقه مع المدافع الجزائري ريان آيات نوري للانضمام إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من فريق وولفرهامبتون.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "x" تويتر سابقا: "تم الاتفاق بين مان سيتي وولفرهامبتون، على ضم المدافع الجزائري آيت نوري، مقابل 40 مليون يورو".

وأضاف: "اللاعب سيجري الفحوصات الطبية، يوم السبت المقبل، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة".

وشارك صاحب الـ 23 عاما، خلال الموسم الماضي رفقة فريق وولفرهامبتون في 41 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن مان سيتي الإنجليزي، كان قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي، في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 71 نقطة.

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