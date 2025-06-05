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"أمر طبيعي".. لاعب بالدوري التشيكي يكشف حقيقة تواجده مع الأهلي في مونديال الأندية

03:13 م الخميس 05 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

رد محمد ياسر لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق تبليتسة التشيكي، على ما يتم تداوله خلال الفترة الماضية، بشأن انضمامه إلى قائمة المارد الأحمر المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ياسر عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "يمكن دي أنسب لحظة لازم أشكركم فيها كلكم وأشكر كل اصحابي، وأخواتي وكل الناس علي كل الرسايل اللي وصلتني وجتني، لأن فعلا أما أشوف فرحتكم عشاني دي بالنسبالي حاجه كبيرة".

وأضاف: "بس عايز أوضح إني لحد اللحظة لاعب لنادي تبليتسه التشيكي وبالنسبة للكلام بتاع التأشيرة ده فعلا حصل إنما ده أمر طبيعي، شكرا جدا ليكم".

وكان ياسر انضم إلى فريق تبليتسه التشيكي، على سبيل الإعارة في فبراير من عام 2022، قادما من النادي الأهلي بعقد لمدة موسمين ونصف.

وتنتهي إلى اللاعب صاحب ال 24 عاما مع الفريق التشيكي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وخاض ياسر رفقة فريق تبليتسه، خلال الموسم الحالي 22 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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