مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

- -
20:30

الزمالك

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

- -
22:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-آسيا

أستراليا

0 0
14:10

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا

البـــحرين

- -
19:00

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا

الكويت

- -
21:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
21:15

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

"جاهزون لمباراة السبت".. رونالدينيو يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي

02:45 م الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رونالدينيو يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي
  • عرض 4 صورة
    رونالدينيو يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي
  • عرض 4 صورة
    رونالدينيو يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

زار أسطورة البرازيل رونالدينيو جاوتشو مقر إنتر ميامي الأمريكي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميامي عبر موقع التغريدات "إكس"، صورا لرونالدينيو من مقر النادي، وهو يمسك بيده قميص الفريق كتب عليه اسمه ورقم "10".

وعلق الحساب الرسمي على زيادة البرازيلي وكتب: "مرحباً بك في منزلك، رونالديني، نحن جاهزون للمباراة يوم السبت".

ويخوض إنتر ميامي بطولة كأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة الأولى التي تضم الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه إنتر ميامي الأهلي، في افتتاح كأس العالم للأندية، على ملعب هارد روك، في الثامنة مساء يوم السبت 147 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضًا:
مفاجأة غير متوقعة.. هل طلب زيزو المشاركة في نهائي الكأس؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدينيو جاوتشو إنتر ميامي الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟