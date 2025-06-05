"جاهزون لمباراة السبت".. رونالدينيو يدعم إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي

كتبت-هند عواد:

زار أسطورة البرازيل رونالدينيو جاوتشو مقر إنتر ميامي الأمريكي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميامي عبر موقع التغريدات "إكس"، صورا لرونالدينيو من مقر النادي، وهو يمسك بيده قميص الفريق كتب عليه اسمه ورقم "10".

وعلق الحساب الرسمي على زيادة البرازيلي وكتب: "مرحباً بك في منزلك، رونالديني، نحن جاهزون للمباراة يوم السبت".

ويخوض إنتر ميامي بطولة كأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة الأولى التي تضم الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه إنتر ميامي الأهلي، في افتتاح كأس العالم للأندية، على ملعب هارد روك، في الثامنة مساء يوم السبت 147 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

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