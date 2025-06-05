"ابن الجيزة المنيع".. فيفا يتغزل بمصطفى شوبير قبل كأس العالم

كتبت-هند عواد:

تغزل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، قبل كأس العالم للأندية 2025.

واستعرض "فيفا"، أرقام مصطفى شوبير قبل المونديال، مشيرة إلى أنه حافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية، وهو رقم قياسي في دوري أبطال أفريقيا، ليقود الأهلي إلى تحقيق اللقب في موسم 2023/24.

ووصف موقع "فيفا" مصطفى شوبير بـ"المنيع.. ابن الجيزة"، إذ أنه لم يستقبل أي هدف طوال 13 ساعة و30 دقيقة خلال البطولة.

وحافظ الأهلي على نظافة شباكه في 10 مباريات متتالية (9 لمصطفى مباراة للشناوي) في البطولة التي استعرض "فيفا" أرقام شوبير بها.

وخلال 12 مباراة في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، لم يستقبل الأهلي سوى هدف وحيد فقط في 12 مباراة، وهو أقل عدد من الأهداف يتلقاه فريق تُوِّج باللقب.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة غير متوقعة.. هل طلب زيزو المشاركة في نهائي الكأس؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة