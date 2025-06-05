مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

- -
20:30

الزمالك

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

- -
22:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-آسيا

أستراليا

- -
14:10

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا

البـــحرين

- -
19:00

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا

الكويت

- -
21:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
21:15

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

"ابن الجيزة المنيع".. فيفا يتغزل بمصطفى شوبير قبل كأس العالم

01:35 م الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 8 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 8 صورة
    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
  • عرض 8 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 8 صورة
    مصطفى شوبير من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    مصطفى شوبير (3)
  • عرض 8 صورة
    مصطفى شوبير (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تغزل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، قبل كأس العالم للأندية 2025.

واستعرض "فيفا"، أرقام مصطفى شوبير قبل المونديال، مشيرة إلى أنه حافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية، وهو رقم قياسي في دوري أبطال أفريقيا، ليقود الأهلي إلى تحقيق اللقب في موسم 2023/24.

ووصف موقع "فيفا" مصطفى شوبير بـ"المنيع.. ابن الجيزة"، إذ أنه لم يستقبل أي هدف طوال 13 ساعة و30 دقيقة خلال البطولة.

وحافظ الأهلي على نظافة شباكه في 10 مباريات متتالية (9 لمصطفى مباراة للشناوي) في البطولة التي استعرض "فيفا" أرقام شوبير بها.

وخلال 12 مباراة في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، لم يستقبل الأهلي سوى هدف وحيد فقط في 12 مباراة، وهو أقل عدد من الأهداف يتلقاه فريق تُوِّج باللقب.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة غير متوقعة.. هل طلب زيزو المشاركة في نهائي الكأس؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شوبير كأس العالم للأندية فيفا الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟