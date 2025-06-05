مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

- -
20:30

الزمالك

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

- -
22:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-آسيا

أستراليا

- -
14:10

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا

البـــحرين

- -
19:00

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا

الكويت

- -
21:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
21:15

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

لمدة 4 سنوات.. جائزة شرفية لبطل كأس العالم للأندية 2025

01:04 م الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم للأندية 1
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم للأندية 2
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم للأندية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، مفاجأة بشأن بطل كأس العالم للأندية 2025، في نسخته التاريخية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

ويحصل الفائز بلقب كأس العالم للأندية، على جائزة شرفية فريدة، بخلاف الجائزة المالية، إذ يرتدي الفريق المتوج شارة ذهبية على قميصه.

ويرتدي الفريق الفائز بكأس العالم للأندية الشارة الذهبية على قميصه لمدة 4 سنوات، وبالتحديد حتى النسخة التالية من البطولة عام 2029.

ولم تكشف الصحيفة، شكل الشارة، إلا أنها ذكرت بأن تصميمها سيكون مستوحى من الشعار الذي استخدمه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الفوز بنسخة 2023، بارتداء الفريق شارة ذهبية لموسمين متتاليين.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة غير متوقعة.. هل طلب زيزو المشاركة في نهائي الكأس؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي كأس العالم كأس العالم للأندية جائزة شرفية لبطل كأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟