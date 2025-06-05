لمدة 4 سنوات.. جائزة شرفية لبطل كأس العالم للأندية 2025

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، مفاجأة بشأن بطل كأس العالم للأندية 2025، في نسخته التاريخية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

ويحصل الفائز بلقب كأس العالم للأندية، على جائزة شرفية فريدة، بخلاف الجائزة المالية، إذ يرتدي الفريق المتوج شارة ذهبية على قميصه.

ويرتدي الفريق الفائز بكأس العالم للأندية الشارة الذهبية على قميصه لمدة 4 سنوات، وبالتحديد حتى النسخة التالية من البطولة عام 2029.

ولم تكشف الصحيفة، شكل الشارة، إلا أنها ذكرت بأن تصميمها سيكون مستوحى من الشعار الذي استخدمه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الفوز بنسخة 2023، بارتداء الفريق شارة ذهبية لموسمين متتاليين.

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