قبل صدام بيراميدز.. كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مهمة من العيار الثقيل، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الخميس، وذلك حين يصطدم مع نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر علي ستاد القاهرة الدولي.

ويبحث الزمالك عن أفضل ختام لموسمه بالتتويج ببطولة كأس مصر، كما يسعي لمواصلة سجله المميز في التتويج بالبطولة آخر 25 نسخة.

أما على صعيد تاريخ البطولة، فيعد الأهلي أكثر الأندية تتويجًا باللقب برصيد 39 نسخة، ويأتي خلفه الزمالك برصيد 28 نسخة.

كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟

توج الزمالك في الألفية الجديدة منذ نسخة 2000، وحتى 2024، بـ 9 ألقاب من بطولة كأس مصر، وهو أكثر الأندية تتويجًا باللقب آخر 25 عامًا.

حيث حصد اللقب في نسخ: 2002 - 2008 - 2013 - 2014 - 2015- 2016- 2018- 2019.

ويأتي خلفه الأهلي بواقع 8 نسخ، ثم حرس الحدود وانبي بواقع نسختين لكل منهما، واحدة لبيراميدز والإسماعيلي والمقاولون العرب.