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قبل صدام بيراميدز.. كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟

12:42 ص الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مهمة من العيار الثقيل، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الخميس، وذلك حين يصطدم مع نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر علي ستاد القاهرة الدولي.

ويبحث الزمالك عن أفضل ختام لموسمه بالتتويج ببطولة كأس مصر، كما يسعي لمواصلة سجله المميز في التتويج بالبطولة آخر 25 نسخة.

أما على صعيد تاريخ البطولة، فيعد الأهلي أكثر الأندية تتويجًا باللقب برصيد 39 نسخة، ويأتي خلفه الزمالك برصيد 28 نسخة.

كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟

توج الزمالك في الألفية الجديدة منذ نسخة 2000، وحتى 2024، بـ 9 ألقاب من بطولة كأس مصر، وهو أكثر الأندية تتويجًا باللقب آخر 25 عامًا.

حيث حصد اللقب في نسخ: 2002 - 2008 - 2013 - 2014 - 2015- 2016- 2018- 2019.

ويأتي خلفه الأهلي بواقع 8 نسخ، ثم حرس الحدود وانبي بواقع نسختين لكل منهما، واحدة لبيراميدز والإسماعيلي والمقاولون العرب.

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الزمالك وبيراميدز الزمالك بطولة كأس مصر بيراميدز
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