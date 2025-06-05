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"لاعب الأهلي السابق".. الرجاء المغربي يعلن ضم صفقة جديدة

12:22 ص الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بدر بانون
  • عرض 12 صورة
    بدر بانون
  • عرض 12 صورة
    بدر بانون مدافع الأهلي
  • عرض 12 صورة
    بدر بانون
  • عرض 12 صورة
    بدر بانون
  • عرض 12 صورة
    بدر بانون
  • عرض 12 صورة
    بدر بانون
  • عرض 12 صورة
    بدر بانون
  • عرض 12 صورة
    بدر بانون
  • عرض 12 صورة
    جماهير الرجاء المغربي ترفع صور يحيى السنوار
  • عرض 12 صورة
    جماهير الرجاء المغربي ترفع صور يحيى السنوار
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الرجاء المغربي، عودة لاعب الفريق السابق بدر بانون إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب نهاية تعاقده مع فريق الريان القطري.

وعاد بانون إلى الرجاء بعد 5 سنوات من رحيله عن صفوف الفريق، حينما انتقل إلى النادي الأهلي في نوفمبر 2020، الذي استمر في صفوفه لمدة عامين قبل أن يرحل عن الفريق في يوليو 2022.

وكان بانون شارك مع النادي الأهلي، في 52 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف، وتقديم تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى التتويج ب 5 ألقاب مختلفة.

وفي يوليو من عام 2022، انضم النجم المغربي إلى فريق قطر القطري، قبل أن يعود إلى الرجاء مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الحالية.

وخاض صاحب ال 31 عاما مع فريق قطر القطري 64 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

ونشر الوداد المغربي، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للإعلان عن ضم بانون بشكل رسمي، لكن لم يتم الكشف عن مدة التعاقد.

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