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بقيادة رونالدو.. البرتغال تهزم ألمانيا وتصعد لنهائي الأمم الأوروبية

12:20 ص الخميس 05 يونيو 2025

لاعبي منتخب البرتغال

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كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن منتخب البرتغال من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره منتخب ألمانيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفاز المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-1، في لقاء شهد تألق كريستيانو رونالدو، الذي قاد منتخب بلاده لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل منتخب ألمانيا الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 43 عن طريق اللاعب فلوريان فيرتز، قبل أن يعود منتخب البرتغال في الشوط الثاني ويتعادل في الدقيقة 63 عن طريق فرانشيسكو كونسيساو، ثم أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يواجه منتخب البرتغال الفائز من موقعة إسبانيا ضد فرنسا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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منتخب البرتغال ألمانيا نتيجة مباراة البرتغال وألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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