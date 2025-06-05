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بينهم محمد صلاح.. نجوم بارزين يغيبون عن كأس العالم للأندية 2025

09:00 ص الخميس 05 يونيو 2025
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  • عرض 8 صورة
    لامين يامال
  • عرض 8 صورة
    لامين يامال
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    لامين يامال
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    لامين يامال
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كتبت-هند عواد:

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقيا، بينهم الأهلي ممثلا لمصر.

وتغيب أسماء وأندية عريقة، عن بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام بنظام تأهل استثنائي تسبب في استبعاد عدد من الأندية الكبرى ونجومها البارزين.

باريس وبايرن يكسران القاعدة

رغم أن ثلاثة من أبطال الدوريات الخمسة الكبرى سيغيبون عن البطولة، إلا أن باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني سيكونان حاضرين في المشهد.

ويعتبر الثنائي الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، من أبرز الغائبين عن المونديال.

ويغيب الثنائي برشلونة وليفربول عن كأس العالم للأندية، ومعهما يامال الشاب الذي قدم موسماً استثنائياً، مسجلاً 18 هدفاً وصانعاً لـ25 في 55 مباراة، وقاد برشلونة للتتويج بثلاثية محلية.

وساهم محمد صلاح هو الآخر في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، مسجلاً 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة، ليصبح لاعب الموسم في البريميرليج، ومع غياب ليفربول، ستفتقد البطولة لصلاح وزملائه، مثل أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.

لوكاكو ورونالدو: نجوم غائبون لأسباب متباينة

رغم تألق روميلو لوكاكو مع نابولي الذي توج بالدوري الإيطالي، إلا أن فريقه لم يتأهل للمشاركة.

ولم يحدد حتى الآن مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، إذ أن هناك تكهنات حول مستقبله مع نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويغيب نجوم بارزون آخرون من الدوري السعودي، مثل ساديو ماني، كريم بنزيما، رياض محرز، وروبرتو فيرمينو.

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كأس العالم للأندية 2025 نجوم يغيبون عن كأس العالم للأندية الولايات المتحدة الأمريكية غياب الثنائي برشلونة وليفربول
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