كتبت-هند عواد:

لفت إعلان الأهلي عن قميصه الجديد لموسم 2025-26 الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوجود ثلاث لاعبات رفقة نجوم الفريق الأول رجال، مثل إمام عاشور وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

اللاعبات اللواتي ظهرن في إعلان الأهلي عن قميص الموسم الجديد، هن منة طارق ونادين غازي والفلسطينية أحلام نصر "لولو" لاعبات الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي.

نادين غازي

في بداية الموسم ومع إعلان الأهلي تأسيس فريق كرة قدم نسائية، تعاقد مع نادين غازي لاعبة بيراميدز ومنتخب مصر، رغم غيابها عن الملاعب لمدة 3 سنوات، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولم تظهر اللاعبة مع الفريق سوى في نصف الموسم.

وقالت نادين غازي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "بدأت لعب كرة قدم في عمر 5 سنين في المدرسة، وعندما أتممت 11 عاما لعبت بشكل احترافي، ولعبت لفريق إيمز وتم ضمي لمنتخب مصر وأنا 12 عاما".

وأضافت: "لعبت لعدة أندية مثل الإعلاميين وكفر سعد والجونة وبيراميدز وبعدها تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعمري 19 عاما، ولم ألعب كرة لمدة 3 سنوات، وتم تسجيلي في بيراميدز لاحتمالية عودتي من الإصابة، لكنني لم ألعب معهم وانتقلت إلى الأهلي".

منة طارق

اللاعبة الأخرى التي ظهرت في الإعلان عن قميص الأهلي، منة طارق التي مثلت منتخب مصر في عمر الـ13 عاما، وأصبح أصغر لاعبة في صفوفه، وفي 2017 ساهمت في الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية، بعد غياب 18 عاما، وفقا لما ذكرته في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية.

ولعبت منة طارق صاحبة الـ25 عاما، لعدة أندية، أبرزها الداخلية ووادي دجلة والجونة وفاتح الوطن سبور التركي، بالإضافة إلى الاحتراف في الدوري السعودي، ضمن صفوف الشباب ثم الوحدة، وفي محطتها الأخيرة انتقلت إلى العنقاء.

وتشجع منة الأهلي منذ الصغر، إذ أنها اعتادت على نشر صورا مع نجومه السابقين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مثل حسام غالي وصالح جمعة وأحمد عادل ومحمد ناجي جدو وفلافيو وجلبيرتو.

الفلسطيني أحلام نصر "لولو"

الفلسطينية أحلام نصر صاحبة الـ21 عاما التي ظهرت في إعلان الأهلي عن قميصه الجديد، تعاقد الأهلي معها في بداية الموسم الحالي، لتدعيم خط وسط الفريق.

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