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"بينهم نجم الأهلي".. الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية يستعرض نجوم الرقم 10 في المونديال

10:46 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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    ليونيل ميسي مع جوردي ألبا
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    ألبا وميسي
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    لوكا مودريتش (1)
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    النجم الكرواتي لوكا مودريتش
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    لوكا مودريتش من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
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    لوكا مودريتش (1)
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كتب - يوسف محمد:

يترقب كل محبي وعشاق كرة القدم في العالم، انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها في يونيو الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

تستضيف الولايات المتحدة بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية على "الفيس بوك"، صورة لكافة قمصان اللاعبين الذين سيرتدون الرقم 10 مع فرقهم في المونديال.

وضمن قائمة اللاعبين الذين سيرتدون الرقم 10 في البطولة، نجم النادي الأهلي جراديشار، بالإضافة إلى ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي، لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، العديد من لاعبي الفرق الأخرى.

وتقام المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، فجر يوم 15 يونيو الجاري بين فريقي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

ويذكر أن النادي الأهلي، سيشارك في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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كأس العالم للأندية مونديال الأهلي نيجيك جراديشار ليونيل ميسي
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