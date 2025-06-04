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سبب تأجيل مباراة ألمانيا والبرتغال بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

10:30 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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    ملعب مباراة ألمانيا والبرتغال
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    ملعب مباراة ألمانيا والبرتغال
  • عرض 4 صورة
    ملعب مباراة ألمانيا والبرتغال
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كتب- محمد عبدالهادي:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، تأجيل مباراة المانيا والبرتغال 10 دقائق عن الموعد الذي كان مقرر لها، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

وكان من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال وألمانيا في العاشرة مساء، قبل أن يتم الاستقرار على تأجيل المباراة بسبب تساقط الثلوج بكثافة على أرضية ملعب "ميونخ أرينا" بمدينة "ميونخ" الألمانية.

وشهدت الأجواء ما قبل المباراة، تساقط الأمطار على ملعب اللقاء بكثافة بجانب الثلوج التي غمرت أرضية الملعب، ليتم تأجيل اللقاء 10 دقائق.

تشكيل ألمانيا لمواجهة البرتغال

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: انتون، كوخ، تاه وماكسيمليان ميتيلستاد.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وبافلوفيتش.

الهجوم: فيرتز، فولتميد وساني.

تشكيل البرتغال لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: كوستا.

الدفاع: مينديز، ايناسيو، دياز وروبن نيفيز.

الوسط: جواو نيفيز، برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا.

الهجوم: ترينكاو، نيتو ورونالدو.

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