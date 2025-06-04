كتب - يوسف محمد:

تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مشاركة المارد الأحمر في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال تريزيجيه في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "سبق لي المشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي من قبل، لكن هذه النسخة من البطولة ستكون صعبة لكونها تقام للمرة الأولى بهذا النظام".

وأضاف: "المشاركة في كأس العالم للأندية حلم لأي لاعب، لكنها ليست السبب الأساسي في عودتي إلى النادي الأهلي، خاصة وأنني شاركت بها من قبل، بالإضافة إلى مشاركتي في كأس العالم مع منتخب مصر عام 2018".

وتابع: "عودتي إلى الأهلي تأتي من أجل النادي فقط وليس من أجل المشاركة في بطولة بعينها، تعودت في الأهلي أن أي بطولة نشارك فيها يكون الهدف الأول هو حصد اللقب".

وتابع: "الأهلي يشارك في مجموعة قوية جدا ببطولة كأس العالم للأندية، تضم العديد من القر المميزة والكبيرة في العالم، لكن هدفنا هو تحقيق الفوز في أي مباراة نخوضها وهدفي حصد كل الألقاب مع الفريق".

وأكمل: "كنت أشعر بحالة من الفخر والسعادة خلال متابعتي للأهلي في المشاركات السابقة ببطولة كأس العالم للأندية، اللاعبين تمكنوا في النسخ السابقة من تحقيق تاريخيا كبيرا".

واختتم تريزيجيه تصريحاته: "أحلم بحصد لقب بطولة كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، لكننا في الوقت نفسه مدى صعوبة البطولة، فهى تضم أقوى الفرق في العالم".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو من العام ذاته.

ويشارك المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية بالمجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

أقرأ أيضًا:

كأس الوداع.. هل يكرر زيزو ما فعله بن شرقي مع الزمالك؟

زيزو ليس الوحيد.. 4 لاعبين يرحلون عن الزمالك غدا