كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق، عن قائمة فريقه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

وشهدت قائمة المارد الأحمر، التي اتجهت اليوم الخميس إلى أمريكا تواجد 27 لاعبا في قائمة الفريق، بينهم الصفقات الجديدة أحمد رمضان بيكهام ومحمود تريزيجيه، محمد علي بن رمضان ومحمد سيحا.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للقاء، عدد من لاعبي الفريق، هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضوي كريستو".

وجاءت قائمة الأهلي للبطولة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني، عمر كمال، خالد عبدالفتاح، يحيى عطية الله، كريم الدبيس وأحمد نبيل "كوكا" و أحمد رمضان بيكهام..

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدى "أفشة"، إمام عاشور، محمد بن رمضان وأحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بنشرقي، محمود حسن "تريزيجيه"، جراديشار ووسام أبو علي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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