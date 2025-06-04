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مصدر يكشف لمصراوي موعد انضمام زيزو لبعثة الأهلي في أمريكا

07:13 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

يترقب كل محبي ومتابعي النادي الأهلي، انضمام أحمد سيد زيزو صفقة الفريق المنتظرة، إلى قائمة المارد الأحمر خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن زيزو سينضم إلى قائمة الفريق في البطولة يوم السبت المقبل الموافق 7 يونيو الجاري.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل 2025.

ويشارك النادي الأهلي، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويخوض الأهلي المباراة الافتتاحية في البطولة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة.

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