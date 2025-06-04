كتب - يوسف محمد:

استقر الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقرر ريفيرو ضم 27 لاعبا لقائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، بينهم الصفقات الجديدة وهم محمد سيحا، حمدي فتحي، محمود تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان، بالإضافة إلى أحمد رمضان بيكهام الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا حتى الأن.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني، عمر كمال، خالد عبدالفتاح، يحيى عطية الله، كريم الدبيس وأحمد نبيل "كوكا" و أحمد رمضان بيكهام..

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدى "أفشة"، إمام عاشور، محمد بن رمضان وأحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بنشرقي، محمود حسن "تريزيجيه"، جراديشار ووسام أبو علي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أليو ديانج ووسام أبو علي، سوف ينضمان من معسكرات منتخب بلادهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى الجمعة والسبت.

كما أشار المصدر ذاته، أحمد أحمد سيد زيزو، سينضم إلى معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت المقبل، عقب نهاية آخر مباراة له مع فريق الحالي نادي الزمالك.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

ويذكر أن الأهلي يشارك في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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