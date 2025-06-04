"عمل التأشيرة".. شوبير يكشف مفاجأة غير متوقعة في قائمة الأهلي بأمريكا

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة في قائمة النادي الأهلي، المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتقرر أن تتوجه بعثة النادي الأهلي، إلى الولايات المتحدة مساء اليوم الأربعاء، من أجل الاستعداد لمواجهة الافتتاح أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو الحالي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "صفقة محمد علي بن رمضان هي صفقة رابحة بكل المقاييس وكانت صفقة جماهيرية من الموسم الماضي تم تأجيلها بسبب طلبات ناديه المجري القديم ولكنه وفضّل الانضمام للنادي الأهلي".

أكمل: "المفاجأة أن اللاعب محمد ياسر مهاجم الأهلي الذي يلعب في التشيك، الأهلي عمل له تأشيرة أمريكا، من أجل التواجد مع الفريق في المونديال".

وأوضح: "فيه ناس هتحصّل بعثة الأهلي مش كل القائمة هتسافر مع بعض، لأن فيه بعض اللعيبة هتنضم للنادي بعد سفر البعثة، وهتلحق بها في وقت لاحق".