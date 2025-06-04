ليس برشلونة.. محاولات لإعادة ميسي إلى ناديه القديم

كتبت-هند عواد:

يرى رئيس نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني إجناسيو أستوري، أن ليونيل ميسي يمكن أن يعود إلى النادي من جديد، مع عدم وضوح مستقبله مع إنتر ميامي الأمريكي.

وكان نادي نيويلز أولد بويز، صاحب الفضل الأول على الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ أنه رعى موهبته في بداياته قبل انتقاله إلى برشلونة عام 2000.

وقال إجناسيو أستوري TyC Sports: "هذا أمر عليه أن يقرره. لم أتحدث إلى اللاعب، لا أعتقد أنه من المناسب التحدث إليه لأن ذلك سيضعه في موقف حرج. ربما لديه عقد، أو يشعر أن الوقت ليس مناسبًا، ربما لديه التزامات عائلية أخرى، أعرف مدى تقديره لنادينا ومدى رغبته في العودة".

وذكر أستوري في مقابلة أخرى، أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، يعمل باستمرار لعودة ميسي إلى وطنه الأرجنتين.

بات مستقبل ليونيل ميسي غامضا، مع نهاية عقده مع إنتر ميامي الأمريكي بنهاية الموسم الحالي.

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