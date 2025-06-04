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بمشاركة الأهلي.. كيف يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟

02:17 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلنت منصة " DAZN"، بث مباريات كأس العالم للأندية 2025 بالمجان، عبر تطبيقها والموقع الإلكتروني.

وقالت المنصة في بيان رسمي: "البث سيكون متاحًا عالميًا مجانًا، مما يجعلها أسهل بطولة للأندية على الإطلاق، يتطلب الوصول فقط التسجيل في تطبيق DAZN أو موقعه الإلكتروني، دون الحاجة إلى اشتراك أو تفاصيل دفع، البث حصري على تطبيق DAZN وغير متاح على القنوات التقليدية".

وأضاف: "تطبيق DAZN متوافق مع أجهزة التلفزيون الذكية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة ألعاب الفيديو، وبالنسبة لمشتركي مشغلي التلفزيون في البرتغال MEO، NOS، NOWO، Vodafone، سيتم دمج تطبيق DAZN في الصناديق".

وستبث منصة DAZN حصريًا جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025، البالغ عددها 63 مباراة، مجانًا عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 ناديًا.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو: "من خلال اتفاقية البث معDAZN ، سيتمكن مليارات من مشجعي كرة القدم حول العالم من مشاهدة بطولة الأندية الأكثر سهولةً على الإطلاق مجانًا. كرة القدم توحد العالم".

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