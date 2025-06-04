"صفقات عالمية".. كيف يخطط النصر لإقناع رونالدو بالاستمرار بصفوفه؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يواصل مسؤولو نادي النصر محاولاتهم خلال الفترة الجارية لإقناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتجديد تعاقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو الجاري.

رونالدو كان قد أثار الغموض حول موقفه من الاستمرار بقميص النصر وتجديد التعاقد بعد نهاية موسم 2024/25 إذ كتب عبر حسابه بمنصة إكس:"انتهى هذا الفصل، القصة؟ ما زالت قيد الكتابة، شكرًا للجميع".

رونالدو صاحب الـ 40 عاماً كان قد أنهى الموسم بلقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي برصيد 25 هدفًا بفارق هدفين عن المحترف الإنجليزي بصفوف الأهلي إيفان توني ولكنه لم يحصد أي بطولة.

النجم البرتغالي خلال رحلته مع النصر منذ انضمامه للفريق في يناير 2023 لم يتوّج بأي بطولة باستثناء البطولة العربية في موسمه الأول على حساب نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف سجلهما رونالدو.

وربما هو ما دفع رونالدو للتفكير في الرحيل عن النادي وخوض تجربة جديدة؛ إذ ربطت تقارير بين اسمه ورغبته الانضمام لصفوف نادي الهلال أو الهلال بالسعودية بجانب العديد من الأندية بمختلف دوريات العالم التي أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 40 سواء للمشاركة بقميصها بكأس العالم للأندية أو الانضمام بصورة نهائية لها.

ويبدو أن إدارة النصر قد أدركت أن رونالدو يسعى للتواجد بفريق قوي لمواصلة المنافسة إذ يشير الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات فابريزيو رومانو أن إدارة الفريق السعودي جهزت خطة لتجديد عقد رونالدو بالتعاقد مع صفقات مميز مثل لاعب ليفربول لويس دياز و لاعب فينورد دافيد هانكو بجانب لاعب وسط عالمي لم يتم الكشف عن هويته.

ولم يصدر عن صاحب الـ 40 عامًا أي تعليق بخصوص مستقبله مع النصر إذ يتواجد خلال الفترة الحالية مع منتخب بلاده تحضيرًا لمواجهة نظيره الألماني عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء في دور نصف نهائي دوري أمم أوروبا.