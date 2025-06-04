كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي للعين الإماراتي على موقع التغريدات "إكس"، صور لاعبي الفريق في المطار أثناء مغادرتهم، بينهم المدافع المصري رامي ربيعة.

وانتقل رامي ربيعة إلى العين الإماراتي، قبل أيام في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ويشارك العين في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة السابعة، التي تضم كل من، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي.