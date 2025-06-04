مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

إنبي

دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

- -
22:00

البرتغال

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

جميع المباريات

إعلان

بوجود رامي ربيعة.. العين الإماراتي يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

10:17 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (3)
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (5)
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (4)
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (7)
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (8)
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (9)
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (10)
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (11)
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (2)
  • عرض 11 صورة
    العين الإماراتي (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي للعين الإماراتي على موقع التغريدات "إكس"، صور لاعبي الفريق في المطار أثناء مغادرتهم، بينهم المدافع المصري رامي ربيعة.

وانتقل رامي ربيعة إلى العين الإماراتي، قبل أيام في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ويشارك العين في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة السابعة، التي تضم كل من، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

العين الإماراتي الولايات المتحدة الأمريكية رامي ربيعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى