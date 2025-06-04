قبل السفر اليوم.. كيف استعد الأهلي لكأس العالم للأندية؟

كتبت-هند عواد:

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، يخوض الأهلي البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

ودعم الأهلي صفوفه بخمس صفقات قبل كأس العالم للأندية، على رأسها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر.

محمد علي بن رمضان

أعلن الأهلي التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، مساء أمس الثلاثاء، لتدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع "فيسبوك" : "محارب جديد في الجزيرة.. بن رمضان على الأبواب".

محمود حسن تريزيجيه

في يناير الماضي، أعلن الأهلي التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لمدة 5 سنوات، تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي، بعدما أنهى الأحمر كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي.

محمد سيحا

دعم الأهلي حراسة مرماه بالتعاقد مع محمد سيحا من المقاولون العرب، لمدة 5 مواسم مقبلة.

حمدي فتحي

استعار الأهلي حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، للمشاركة مع الفريق خلال فترة كأس العالم للأندية.

أليو ديانج

عاد المالي أليو ديانج إلى صفوف النادي، بعد إعلان الخلود السعودي إنهاء فترة إعارة اللاعب، بالتوافق مع الأهلي، للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.