القاهرة - مصراوي

احتفل محمد ناجي جدو، المدرب المساعد لفريق بيراميدز، رفقة زوجته بتتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي يوم الأحد الماضي.

ونشر جدو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور رفقة زوجته وأبناء، من داخل ملعب ستاد "الدفاع الجوي"، الذي أقيم عليه مباراة النهائي بين بيراميدز وصن داونز.

وكان فريق بيراميدز تمكن من حصد اللقب الأفريقي الأول في تاريخه، عقب تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز يوم الأحد الماضي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بجنوب أفريقيا، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يعني أن الفريق توج باللقب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.