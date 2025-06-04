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مركز صلاح.. ترتيب سباق الكرة الذهبية 2024/25

05:15 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

الكرة الذهبية

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كتب - محمد القرش:

أشهر قليلة تفصلنا عن معروفة صاحب الجائزة الفردية الأغلى في التاريخ "الكرة الذهبية، حيث تقام يوم الاثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر على مسرح شاتليه بفرنسا.

ويشهد موسم 2024/2025 منافسة شرسة على جائزة البالون دور، حيث تألق العديد من اللاعبين أمثال، عثمان ديمبيلي ومحمد صلاح ورافينيا ولامين يامال.

سباق الكرة الذهبية (وفقا لموقع givemesport)

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

2. لامين يامال (برشلونة)

3. رافينيا دياز (برشلونة)

4. محمد صلاح (ليفربول)

5. دوي (باريس سان جيرمان)

6. خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

7. فيتينها (باريس سان جيرمان)

8. كيليان مبابي (ريال مدريد)

9. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

10. بيدري (برشلونة)

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الكرة الذهبية حمد صلاح لاح بابي يمبيلي امين افينيا
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