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والد زوجتي عمل في مصر.. خوسيه ريبيرو يكشف دور أسرته في تدريبه للأهلي

12:19 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

خوسيه ريبيرو

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كتبت-هند عواد:

كشف الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دور عائلته في انتقاله إلى مصر.
وقال خوسيه ريبيرو في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "أنا متزوج ولدي بنت لديها 6 سنوات، وسعيد جداً أنها جزء من حياتي وسعيد أن هناك فرصة أن تأتي وتعيش في مصر".
وأضاف: "زوجتي تحب مصر وتحب الثقافة المصرية، كما أن والدها كان يعمل في مصر في وقت سابق".
ويستعد الأهلي حاليًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو. ويشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي، بورتو، وبالميراس.

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