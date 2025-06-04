قبل كأس العالم.. كيف سيكون أسلوب لعب خوسيه ريبيرو مع الأهلي؟

كتبت-هند عواد:

تحدث الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن أسلوب اللعب الذي يفضله، مشيرا إلى أنه يعتمد على الاستحواذ.

وقال خوسيه ريبيرو في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "أسلوبي في اللعب هو الاستحواذ على الكرة أكبر وقت ممكن في منطقة الخصم، خاصة في الثلث الأخير من الملعب".

وأضاف: "أيضًا اللعب والخروج بالكرة إلى الهجوم بشكل سريع ومباشر، وإبعاد الكرة عن منطقة الجزاء ومن أمام الحارس في حالة الدفاع".

ويستعد الأهلي حاليًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو. ويشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي، بورتو، وبالميراس.

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