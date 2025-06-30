"مزيفة".. وسام أبو علي يوجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

نفى وسام أبو علي نجم النادي الأهلي ومنتخب فلسطين، امتلاكه أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سوى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فقط.

وكتب أبو علي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الإثنين: "جميع حساباتي على فيسبوك، تويتر، جميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مزيفة وليست من نصيبي، حسابي الرسمي الوحيد هو صفحة إنستجرام هذه، حيث أتحكم بها بالكامل".

وأضاف: "لذا كل ما يكتب على أي حساب موثق أو غير موثق على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، باستثناء إنستجرام، ليس من فريقي".

وفي سياق آخر، أعلن النادي الأهلي في وقت سابق من اليوم تمسكه بالنجم الفلسطيني وعدم الاستغناء عنه، على الرغم من تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

ولفت أبو علي الأنظار بشدة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 رفقة النادي الأهلي، بشكل خاص في مباراة بورتو في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، التي تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

وبشكل عام شارك صاحب ال 26 عاما، رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الماضي في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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