كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، اقتراب تماثل مدافع الفريق ياسر إبراهيم للشفاء من إصابة، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي اليوم الإثنين: "ياسر إبراهيم اقترب من التماثل للشفاء، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي كانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية".

وكان ياسر إبراهيم تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مباراة النادي الأهلي أمام بالميراس في الجولة الثانية بمونديال الأندية، مما تسبب في غيابه عن مباراة بورتو الأخيرة بالمونديال.

وشارك ياسر إبراهيم رفقة النادي الأهلي، بشكل عام خلال الموسم المنقضي 2024-2025 في 29 مباراة بمختلف البطولات، اكتفى خلالهم بصناعة هدف واحد ولم يسجل أي هدف.

يذكر أن النادي الأهلي، كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطتين فقط.

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