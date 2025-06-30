كتب ـ محمد الميموني:

سجل المحترف الأرجنتيني بنادي فلومينينسي البرازيلي، خيرمان كانو، الهدف الأول لفريقه في مرمى إنتر ميلان.

وأحرز خيرمان كانو الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق من اللقاء بعدما وصلته كرة عرضية أسكنها الشباك برأسه.

ويواجه إنتر ميلان نظيره فلومينينسي اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.