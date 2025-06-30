هدف فلومينينسي في مرمى إنتر ميلان بثمن نهائي كاس العالم للأندية (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
سجل المحترف الأرجنتيني بنادي فلومينينسي البرازيلي، خيرمان كانو، الهدف الأول لفريقه في مرمى إنتر ميلان.
وأحرز خيرمان كانو الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق من اللقاء بعدما وصلته كرة عرضية أسكنها الشباك برأسه.
ويواجه إنتر ميلان نظيره فلومينينسي اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.
¡SORPRESÓN EN EL MUNDIAL DE CLUBES!— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 30, 2025
Germán Cano consigue marcar para Fluminense y desata la locura para los brasileños ante el Inter 🇧🇷🔥@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/2sNyRLk4jK
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