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هدف فلومينينسي في مرمى إنتر ميلان بثمن نهائي كاس العالم للأندية (فيديو)

10:50 م الإثنين 30 يونيو 2025

خيرمان كانو

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كتب ـ محمد الميموني:

سجل المحترف الأرجنتيني بنادي فلومينينسي البرازيلي، خيرمان كانو، الهدف الأول لفريقه في مرمى إنتر ميلان.

وأحرز خيرمان كانو الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق من اللقاء بعدما وصلته كرة عرضية أسكنها الشباك برأسه.

ويواجه إنتر ميلان نظيره فلومينينسي اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

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خيرمان كانو فلومينينسي إنتر ميلان كأس العالم للأندية
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