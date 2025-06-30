فلومينينسي يلدغ إنتر بثنائية ويدفعه خارج كأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق فلومينينسي البرازيلي إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره إنتر الإيطالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ 16.

وتقدم فلومينينسي بهدف مبكر سجله لاعبه خيرمان كانو قبل أن يضيف هرقل الهدف الثاني بالدقيقة 90+3 ويقتل اللقاء لصالح فريقه بعد عدة فرص مهدرة من نادي إنتر.

وكان إنتر قد تأهل إلى دور الـ 16 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن نظيره مونتيري المكسيكي الذي تأهل كوصيف.

وتأهل فلومينينسي كوصيف لمجموعته برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن دورتموند الألماني المتصدر.

ومن المقرر أن يلتقي فريق فلومينينسي في دور ربع النهائي الفائز من مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الهلال نظيره مانشستر سيتي عند الرابعة فجر يوم غد الثلاثاء.

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