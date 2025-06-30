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"تم تعليق المفاوضات".. تقرير يكشف مستقبل ميسي مع إنتر ميامي عقب كأس العالم للأندية

09:35 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    ميسي يحصل على بطاقة صفراء
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    رسالة إلى ميسي
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (1)
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    ميسي
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    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (6)
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    لحظة تسجيل ميسي من ضربة حرة
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    احتفال ليونيل ميسي بهدفه في بورتو (5)
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    ليونيل ميسي
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    احتفال لاعبي إنتر ميامي الأمريكي بميسي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطورات موقف النجم الأرجنتيني بصفوف إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي مع ناديه عقب نهاية مشوارهم بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

وكان فريق إنتر ميامي قد ودع منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية من دور الـ 16 بعد الخسارة برباعية نظيفة على يد نظيره باريس سان جيرمان مساء يوم أمس الأحد.

وأشارت شبكة "ESPN" عبر تقرير لها اليوم الإثنين إلى أن اللاعب يفكر في الانضمام لنادِ آخر قبل 6 أشهر من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 لذا تم تعليق مفاوضات تمديد التعاقد.

ميسي ينتهي تعاقده مع إنتر ميامي يوم 31 ديسمبر 2025 لذا يرغب أن تكون الستة أشهر الأولى من العام 2026 مع فريق آخر؛ لرغبة اللاعب في المشاركة بدوري أكثر تنافسية.

ولم يحسم التقرير الوجهة المقبلة للنجم صاحب الـ 38 عاماً ولكنه أكد على رغبة اللاعب في التواجد بدوري أكثر تنافسية من الدوري الأمريكي.

ميسي كان قد انضم لصفوف إنتر ميامي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 إذ شارك مع الفريق منذ قدومه بـ 63 مباراة سجل خلالها 50 هدفًا وصنع 24 هدفًا لزملائه.

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